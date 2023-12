Dieb wird im Supermarkt beobachtet und bekommt Hausverbot

Der Mann entwendet mehrere Packungen Holzbriketts und Streusalz. Zeugen notieren sich sein Kennzeichen und zeigen ihn bei der Polizei an.

Ein 60-jähriger Mann hat am Dienstag in Monheim mehrere Packungen Holzbriketts und Streusalz vom Außenbereich eines Supermarktes in sein Auto geladen und ist weggefahren, ohne die Ware zu bezahlen. Wie die Polizei berichtet, notierten sich Zeugen das Kennzeichen und informierten die Polizei.

Beamte des Donauwörther Polizeireviers trafen den Mann an seiner Wohnanschrift an und brachten ihn samt gestohlener Ware zu dem Markt in der Donauwörther Straße zurück. Der Senior räumte den Diebstahl ein. Er bekommt nun ein Hausverbot für das Marktgelände sowie eine Strafanzeige. (AZ)