Monheim

26.01.2024

Diskussion um Deponie: 100 Interessierte bei BI-Veranstaltung

Plus Eine Bürgerinitiative in Monheim will den "Zukunftswald" südlich von Monheim erhalten. Es gibt Kritik an den Plänen und am Informationsverhalten der Stadt.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Bei einer Informationsveranstaltung hat die Bürgerinitiative (BI), die in Monheim gegen die von der Stadt ins Auge gefasste Erweiterung der Bauaushubdeponie kämpft, ihre Bedenken dargelegt. Zu dem Treffen im evangelischen Gemeindesaal kamen rund 100 Besucherinnen und Besucher.

Die beiden BI-Sprecher Felix Meyer und Daniel Rieger zeigten in einer Präsentation auf, um was es ihnen geht und welche Kritik sie an dem Vorhaben üben. Vordringlichstes Ziel sei der Erhalt des sogenannten "Zukunftswaldes" südlich von Monheim. Man sei nicht grundsätzlich gegen eine solche Deponie, aber die müsse an verträglicher und ökologischer Stelle in angepasster Größe verwirklicht werden. Den ersten Überlegungen der Kommune zufolge könnte die bestehende, fast komplett verfüllte Erdaushubdeponie um eine zehn Hektar große Fläche erweitert werden. Dafür müsste der dortige Forst weichen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen