DNA-Spuren überführen Einbrecher in Monheimer Tankstelle

Der Polizei gelingt es, einen Mann zu identifizieren, der in Monheim einigen Schaden anrichtete. Auch versuchter Einbruch in Schreinerei.

Fünf Monaten nach einem versuchten und einem vollendeten Einbruch in Monheim hat die Polizei beide Taten klären können. Dies teilt die Inspektion Donauwörth mit, welche in den beiden Fällen ermittelt.

In der Nacht vom 6. auf 7. August drang ein Unbekannter in das Gebäude einer Tankstelle in der Donauwörther Straße in Monheim ein. Unmittelbar zuvor hatte der Täter versucht, in eine nahegelegene Schreinerei einzubrechen. Der Wert der Beute und der angerichtete Sachschaden summierten sich auf einen Betrag von etwa 15.000 Euro.

Dem Osteuropäer legt die Polizei weitere Einbrüche zur Last

An den Tatorten sicherten die Beamten mehrere Spuren. Jetzt gab es einen Treffer in der DNA-Datenbank. Dadurch stieß die Polizei auf einen 47-jährigen Osteuropäer, der als dringend tatverdächtig gilt. Ihm werden mehrere gleich beziehungsweise ähnlich gelagerte Fälle in Bayern vorgeworfen. (AZ)