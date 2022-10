Vandalen beschädigen zwei Verkaufsstände in der Region

In Monheim und Donauwörth haben Vandalen zugeschlagen. Es trifft einen Eierautomaten und einen Imbiss. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Übers Wochenende sind zwei verschiedene Verkaufsstände in der Region Opfer von Randalierern geworden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in der Wemdinger Straße in Monheim einen Verkaufsautomaten für Eier und Nudeln beschädigt. Wie durch den Besitzer am Sonntagmorgen festgestellt wurde, war die Frontverglasung derart "bearbeitet“ worden, dass das Glas gesplittert war. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 250 Euro.

400 Euro Schaden an Werbetafeln eines Donauwörther Imbisses

In Donauwörth hatte ein 39-jähriger Imbissbesitzer am Samstag festgestellt, dass in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Werbetafeln, die vor seinem Stand am Neurieder Weg aufgebaut waren, beschädigt wurden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0906/706670 zu melden, sofern sie Beobachtungen gemacht haben. (AZ)

