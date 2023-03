Drei Wildunfälle ereignen sich in kürzester Zeit im Landkreis Donau-Ries

Bei Monheim und Nußbühl prallten zwei Autofahrerinnen und ein Autofahrer mit ihren Wagen gegen Rehe. Schon jetzt gibt es deutlich mehr Wildunfälle, als im vergangenen Jahr.

In kürzester Zeit passierten am Donnerstagabend drei Wildunfälle im Bereich der Polizei Donauwörth – zwei davon im Abstand von nur 15 Minuten. Zunächst war eine 72-jährige Autofahrerin aus Monheim um 18.45 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kölburg und Monheim unterwegs, als ihr etwa 100 Meter vor der Abzweigung nach Ried ein Reh vors Fahrzeug lief. Die Seniorin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Tier frontal. Es lief schwer verletzt weiter und blieb in einem angrenzenden Acker liegen.

Um 19 Uhr fuhr dann eine 62-jährige Monheimerin auf der Kreisstraße DON 2 Richtung Rehau, als ein Reh von rechts die Fahrbahn querte. Auch diese Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Tier, das verletzt in ein angrenzendes Feld lief.

Das Reh sprang nach dem Aufprall sichtlich verletzt weg

Nur rund eine Stunde später ereignete sich der nächste Wildunfall: Zwischen Fünfstetten und Nußbühl erfasste ein 67-jähriger Fünfstettener – rund 300 Meter vor dem Ortsschild – frontal ein von links kommendes Reh. Dieses sprang nach dem Anprall sichtbar verletzt aus dem Kollisionsbereich.

Bei den drei Unfällen entstand Sachschaden von etwa 9000 Euro. Alle Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei informierte die zuständigen Jagdpächter zur Nachsuche und Erlösung der verletzten Tiere. In den ersten beiden Monaten des Jahres wurden damit bereits 143 Wildunfälle im Landkreis polizeilich aktenkundig. Das sind fünf Prozent mehr, als im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. (AZ)

