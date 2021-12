Dreister Betrug beim Tanken in Monheim

Ohne zu bezahlen, hat ein Mann in Monheim an einer Tankstelle sein Auto vollgetankt. Doch er wurde sogar noch dreister.

Am Dienstagnachmittag hat ein zunächst unbekannter Autofahrer an einer Monheimer Tankstelle Diesel im Wert von 49,83 Euro in sein Auto gezapft und sich dann aus dem Staub gemacht, ohne die fällige Rechnung zu bezahlen. Doch seine Tat wurde per Videokamera aufgezeichnet.

Kurze Zeit später kehrte der Tankbetrüger in Monheim zurück

Als um 16.41 Uhr eine verständigte Streifenbesatzung der Polizei Donauwörth an der Tankstelle die Anzeige des Betreibers aufnahm, erschien der Autofahrer erneut. Dieser begab sich in das Kassenhäuschen und wollte dort einkaufen. Als ihm vorgehalten wurde, er habe doch noch seine Tankfüllung zu zahlen, leugnete der 46-jährige Mann alles und weigerte sich, die Tankrechnung im Nachhinein zu begleichen. Er bezahlte lediglich seinen Einkauf und verließ den Laden wieder.

Erst als die Beamten eindrücklich auf das Videomaterial hingewiesen hatten, räumte der 46-Jährige den Sachverhalt ein. Eine Strafanzeige war trotzdem die polizeiliche Folge. (AZ)