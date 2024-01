Drogen in Einfamilienhaus: Junge Frau wird angezeigt

Bei einer Hausdurchsuchung in Monheim finden Polizisten nicht nur Amphetamine. Eine 24-Jährige muss sich deshalb jetzt verantworten.

Drogen haben Polizisten bei einer Hausdurchsuchung in Monheim gefunden. Laut Polizeibericht fanden die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth am Neujahrsmorgen in einem Einfamilienhaus rund 80 Gramm Amphetamine und diverse andere Betäubungsmittel.

Die Beamten stellten das Rauschgift sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen eine 24-jährige Frau wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz ein. (AZ)