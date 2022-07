Monheim

17:46 Uhr

Droh-E-Mail an Schule in Monheim wurde von Zwölfjährigem geschickt

Die Polizei war am Donnerstag mit einem größeren Aufgebot an der Schule in Monheim vor Ort.

Plus In einer E-Mail werden zwei Schülerinnen und die Schule in Monheim bedroht. Die Polizei hat den Fall geklärt.

Von Wolfgang Widemann

Eine Droh-E-Mail hat am Donnerstagvormittag an der Grund- und Hauptschule für Aufregung gesorgt. Nach intensiven Nachforschungen der Polizei glaubt die Kripo Dillingen den Verantwortlichen ausfindig gemacht zu haben. "Wir gehen relativ sicher davon aus, dass es ein Zwölfjähriger aus einem anderen Bundesland war", erklärt Kripo-Chef Michael Lechner auf Anfrage unserer Redaktion.

