Monheim

12:45 Uhr

Droh-E-Mail sorgt für Polizeieinsatz an Schule in Monheim

Die Polizei war am Donnerstagvormittag mit einem größeren Aufgebot an der Monheimer Schule vor Ort.

Plus Vermutlich ein Jugendlicher hat eine Drohnachricht an die Monheimer Schule gesendet. Damit löste er einen größeren Polizeieinsatz aus.

Von Wolfgang Widemann

Eine über das Internet gesendete Droh-Nachricht hat an der Grund- und Mittelschule Monheim am Donnerstagvormittag für einen größeren Einsatz der Polizei gesorgt. Glücklicherweise entpuppte sich das Ganze wohl als "schlechter Scherz", so die ersten Erkenntnisse. Dennoch: Die Kripo Dillingen übernimmt den Fall.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen