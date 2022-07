Der Edeka-Markt in Monheim soll erweitert werden

Plus In Monheim soll der Edeka-Markt vergrößert werden. Zunächst sind dafür allerdings einige Hürden zu nehmen.

Der Edeka-Supermarkt in Monheim soll erweitert und modernisiert werden. Dafür müssen aber noch die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden. Deshalb beschäftigte sich nun der Stadtrat mit dem Thema.