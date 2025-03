Ehrung verdienter Mitglieder

Im Rahmen des traditionellen Fischessens des Liederkranz Monheim ehrte der Vorsitzende Dieter Hitzler Mitglieder für ihre langjährige Vereinstreu. Auf stolze 50 Jahre Chorgesang kann Johann Schabacker blicken, für dieses außergewöhnliche Jubiläum überreichte ihm der Vorsitzende eine Urkunde des Chorverbands Bayerisch-Schwaben mit einem Präsent des Vereins. Er hat in dieser langen Zeit bis heute den Chor mitgetragen in der Tenorstimme und beständig unterstützt, dafür wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft des Vereins verliehen. Ebenfalls geehrt wurde Gerlinde Czermak für 25 Jahre als aktive Sängerin in der Sopranstimme, hierfür bedankte sich Dieter Hitzler mit einer Urkunde und einem Geschenk. Auch passive Mitglieder tragen einen Verein entscheidend mit, hier konnten langjährig verdient Vereinsangehörige ausgezeichnet werden: Ludwig Seidl und Alfred Hofer wurden für stattliche 70 Jahre Mitgliedschaft geehrt und Heinz-Peter Czermak für 25 Jahren (leider nicht anwesend). In seiner Laudation hob der Vorsitzende Dieter Hitzler die verschieden Stationen und Leistungen der Mitglieder hervor und würdigte die bemerkenswerte Vereinstreue.

