Turnen

16:07 Uhr

Ein Altmeister kehrt zum TSV Monheim zurück

Plus Der TSV Monheim startet am Samstag in die neue Saison in der 2. Bundesliga Süd - mit dabei ist der 37-jährige Klaus Kirchberger. Über seine Liebe zum Turnen und welche besondere Rolle er in der Mannschaft inne hat.

Von Sebastian Rosskopf

Mit 37 Jahren sind wohl die meisten Geräteturner schon in ihrem sportlichen Ruhestand angekommen. Nicht so Klaus Kirchberger vom TSV Monheim. Nach drei Jahren Pause kehrt der Routinier zurück in den Kader des TSV Monheim. Denn die Liebe zum Sport lässt ihn nicht los.

