Stadtkapelle Monheim zeigt ein kraftvolles Konzert für den guten Zweck

Plus Die Stadtkapelle Monheim bezaubert mit einem weihnachtlichen Benefizkonzert das Publikum in der Stadtpfarrkirche. Volker Spenninger gibt sein Debüt als Dirigent.

Es war die erste Veranstaltung dieser Art der Monheimer Stadtkapelle: In der Stadtpfarrkirche spielte sie ein wundervolles Konzert mit größtenteils kirchlichen Liedern und sammelte dabei Spenden für die karitative Stiftung Bunter Kreis aus Augsburg. Dem Publikum gefiel das derart gut, dass es gar nicht gehen wollte.