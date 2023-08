Einbrecher in Tankstellen-Gebäude stehlen Zigaretten

Eine dreiköpfige Bande richtet in einem Betrieb in Monheim mindestens 15.000 Euro Schaden an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Drei Einbrecher haben in der Nacht auf Montag in Monheim das Gelände einer Tankstelle in Donauwörth heimgesucht. Die Männer erbeuteten der Polizei zufolge eine größere Menge Zigaretten.

Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Unbekannten kurz vor Mitternacht gewaltsam in das Gebäude an der Donauwörther Straße ein. Die Täter nahmen Zigaretten diverser Marken in einem Gesamtwert von rund 10.000 Euro mit. Zudem richtete die Bande einigen Sachschaden an. Dieser wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei sicherte Spuren und versucht jetzt, die Einbrecher zu finden. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)