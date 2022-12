Eisplatte fällt auf B2 bei Monheim von Lkw auf Auto

Böse Überraschung für eine Frau nahe Monheim. An ihrem Pkw entsteht einiger Schaden. Der Verursacher flüchtet.

Durch die Nachlässigkeit eines Lastwagenfahrers ist an einem Auto auf der B2 bei Monheim erheblicher Sachschaden entstanden. Der Polizei zufolge war eine 70-Jährige mit ihrem Pkw am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe Monheim löste sich von einem entgegenkommenden weißen Sattelzug eine große Eisplatte. Diese flog in die Front des Audi und verursachte einen Schaden von etwa 2000 Euro.

Der Lkw-Fahrer kümmerte sich nicht weiter darum und hielt nicht an. Die Polizeiinspektion bittet um Hinweise zu der Unfallflucht. Telefon: 0906/706670. (AZ)