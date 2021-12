Erste Pläne für Sanierung Adlerstraße und Lerchenweg in Monheim

Plus Tempo 30 oder verkehrsberuhigter Bereich? Wie Adlerstraße und Lerchenweg in Monheim nach der Sanierung aussehen sollen, damit hat sich nun der Stadtrat befasst.

Im Jahr 2022 sollen die Adlerstraße sowie der benachbarte Lerchenweg in Monheim umfassend saniert werden. Eine erste Präsentation, wie der dortige Bereich gestaltet werden könnte, präsentierte im Stadtrat nun Karl-Heinz Hasselmeier vom beauftragten Ingenieurbüro Messingschlager & Hasselmeier (Treuchtlingen).