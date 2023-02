Fahrer fährt trotz Hupen nach Unfall weiter

In Monheim krachen zwei Außenspiegel aneinander. Aber nur eine der Beteiligten hält an. Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise.

Am Mittwochmorgen um 10.25 Uhr war eine junge Monheimerin mit ihrem weißen VW Passat in der Wittesheimer Straße unterwegs. Dort kam ihr laut Polizei ein graues Auto mit DON-Zulassung entgegen. Die Außenspiegel prallten zusammen. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die 26-Jährige hielt wie vorgeschrieben an. Als der Unfallgegner weiterfuhr, hupte die Monheimerin und wendete. Ohne Erfolg. Der etwa 60 Jahre alte männliche Fahrer flüchtete in Richtung Krautgartenstraße. Die Polizei Donauwörth ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0906/706670. (AZ)