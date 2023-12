Fahrerin wird geblendet und überschlägt sich mit ihrem Auto

Die 27-Jährige erleidet einen Schock und wird ins Krankenhaus gebracht. Der Wagen hat Totalschaden.

Am frühen Freitagmorgen um 5.15 Uhr befuhr eine 27-jährige Frau die Staatsstraße 2214 von Warching in Richtung Monheim. Durch die Beleuchtung eines ihr auf der Gegenfahrspur entgegenkommenden Fahrzeugs wurde die Frau den eigenen Angaben zufolge derart irritiert, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach links über die Gegenspur von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 27-Jährige erlitt einen Schock und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur medizinischen Behandlung gebracht. An ihrem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von geschätzten 5000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt. (AZ)