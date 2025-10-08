Familiengottesdienst am Erntedanksonntag

Unter dem Motto "Die Farben der Gaben" gestaltete die Monheimer Familiengottesdienstgruppe unter Leitung von Lydia Pfefferer und Barbara Mayr-Roßkopf den Erntedankgottesdienst in der Stadtpfarrkirche in Monheim. Die Kinder trugen mit Freude Fürbitten und Gebete vor, sangen Lieder und spielten Instrumente. Nach dem Schlusslied, das alle Kinder mit Bewegungen im Mittelgang singen durften, bekam jedes Kind ein Ausmalbild mit einem Dankgebet als Geschenk. Stadtpfarrer Maul bedankte sich herzlich bei den Kindern, bei der Familiengottesdienstgruppe und bei den Frauen des Frauenbundes, die den Erntealtar so herrlich aufgebaut haben.

