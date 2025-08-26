Ferienbetreuung im Donau-Ries Seniorenheim Monheim

Fröhliches Kinderlachen hallte durch die Flure des Seniorenheim Monheim und eine gut gelaunte Kinderschar erfreute die Seniorinnen und Senioren im Alltag. Der Multifunktionsraum, der sonst für die Betreuungsaktivitäten der Bewohnerinnen und Bewohner genutzt wird, wurde dafür in einen Kinderbetreuungsraum umgestaltet. Zum zweiten Mal fand die Ferienbetreuung für 15 Mitarbeiterkinder im Alter von drei bis sieben Jahren für eine Woche statt. Die Betreuungszeit begann um 7:30 Uhr und endete um 12:30 Uhr. Zur Betreuung der Kinder stand eine pädagogische Fachkraft zur Verfügung. Von der Einrichtung unterstützte das Betreuungsteam und eine zusätzliche Mitarbeiterin die Aktivitäten der Kinder. Die Kinder haben mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtung gemeinsam gesungen, musiziert, gekegelt, mit großem Eifer Waffeln gebacken, die dann zusammen mit viel Eis verzehrt wurden, und Regenmacher gebastelt. Höhepunkt der gemeinsamen Aktivitäten war die Besichtigung eines Rettungswagens vom Roten Kreuz vor Ort in der Einrichtung. Den jungen Gästen und den Seniorinnen und Senioren wurde erklärt, wie ein Rettungswagen funktioniert. Anschließend erfolgte eine kindgerechte Einweisung in die Erste Hilfe. Die Idee der Ferienbetreuung war letztes Jahr schon ein großer Erfolg und ein besonderes Angebot für die Mitarbeiterinnen der Einrichtung und der gesamten gKU-Familie, die so ihre Kinder sicher und gut versorgt wussten, während sie ungestört arbeiten konnten. Aufgrund des großen Erfolges wird die Ferienbetreuung auch für das kommende Jahr 2026 wieder fest geplant.

