Einbrecher im Sportheim des FSV Flotzheim

Böse Überraschung für den FSV Flotzheim: Einbrecher haben sich am Sportheim zu schaffen gemacht.

Wieder einmal haben sich Einbrecher in der Region an einem Sportheim zu schaffen gemacht. Dieses Mal traf es den FSV Flotzheim. Den Tätern gelang es zwar nicht, in das Gebäude einzudringen, jedoch richteten sie einigen Schaden an.

Nach Angaben der Polizei geschah dies in der Zeit zwischen Samstag und Dienstag. Die Unbekannten versuchten, mehrere Fenster und Türen an dem neuen Gebäude aufzuhebeln. Dies schafften die Einbrecher aber trotz massiver Gewalt - sie benutzten wohl Werkzeuge wie Brecheisen und Schraubenzieher - offenbar nicht. Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2000 Euro.

Im alten Sportheim gibt es für die Einbrecher nichts zu holen

Die ungebetenen Gäste gingen auf dem abseits vom Dorf gelegenen Sportgelände auch das alte Vereinsheim des FSV an. An diesem hebelten sie ein Fenster auf, gelangten in den Innenbereich, erlebten jedoch eine Überraschung: Die Räume in diesem Gebäude stehen leer. Deshalb blieben die Täter auch ohne Beute.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)