Fortbestand des Gewerbeverbands in Monheim ist gesichert

Hermann Bernreuther hört nach 17 Jahren als ProGeMo-Vorsitzender auf. Welche Pläne sein Nachfolger hat.

Wechsel beim Monheimer Gewerbeverband ProGeMo: Ulrich Gerstner wurde bei der Mitgliederversammlung im Kreuzwirt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er folgt auf Hermann Bernreuther, der nach 17 Jahren aufhört, aber im Vorstand vertreten bleibt. Damit ist auch die Zukunft der ProGeMo gesichert, nachdem es 2022 größere Sorgen wegen der offenen Nachfolgefrage für Bernreuther gegeben hat.

Der scheidende Vorsitzende blickte auf 2022 zurück. „Endlich konnten wieder alle Veranstaltungen wie geplant durchgeführt werden.“ Dies sei auch im Sinne der Bevölkerung gewesen, die verschiedenen Märkte hätten einen sehr guten Zuspruch gehabt. Beim Weihnachtsmarkt organisierte ProGeMo eine Verlosungsaktion.

Bernreuther betonte: „Die ProGeMo hat das Ziel, Handel und Gewerbe zu unterstützen.“ Deswegen habe man zuletzt mehrere Aktionen durchgeführt. So gibt es einen gemeinsamen Internetauftritt über die Homepage der Stadt Monheim, zudem beschäftigt man sich mit der möglichen Einführung eines Heimatgutscheins sowie Auftritten auf Facebook und Instagram.

Der scheidende ProGeMo-Vorsitzende Hermann Bernreuther zieht Bilanz

Der Vorsitzende bilanzierte, im Laufe seiner 17-jährigen Amtszeit habe man einiges umsetzen können. Er erinnerte an die Einführung des Wochenmarkts sowie mehrere Gewerbeschauen und dankte allen Mitgliedern sowie Helfern der ProGeMo, besonders den Vorstandskollegen, für deren Unterstützung – ebenso der Stadt Monheim. Auch in Zukunft gelte es, den Wirtschaftsstandort Monheim zu stärken und zu erhalten. Bernreuther ließ nicht unerwähnt, dass die Mitgliederzahl in seiner Amtszeit von 62 auf 40 Betrieben zurückging: „Dies spiegelt den Wandel der Geschäftswelt wider.“

Seinem Nachfolger Gerstner wünschte Bernreuther viel Erfolg. Er bleibe als Kassier gerne mit an Bord: „Mir liegt Monheim am Herzen.“ Der stellvertretende Vorsitzende Josef Meßmer bedankte sich bei Bernreuther für dessen Einsatz und überreichte ein Präsent. Bürgermeister Günther Pfefferer wünschte Ulrich Gerstner für seine neue Aufgabe gutes Gelingen. Die Kommune habe mit der ProGeMo immer gut und gerne zusammengearbeitet, dies werde auch in Zukunft so bleiben.

Gewerbeverband Monheim: So setzt sich der neue Vorstand zusammen

Bei den Neuwahlen wurden alle Positionen einstimmig besetzt. Neuer Vorsitzender ist nun Ulrich Gerstner, Josef Meßmer bleibt Stellvertreter und Irmgard Schindel 3. Vorsitzende. Hermann Bernreuther ist anstelle von Gerstner nun Kassier, Manuela Landsmann fungiert weiterhin als Schriftführerin. Beisitzer sind der städtische Wirtschaftsreferent Gerhard Böswald (neu), Bernhard Kamprad (unverändert) und Christiane Hofer (neu).

Ulrich Gerstner betonte mit Blick auf seinen langjährigen Vorgänger: „Die Fußstapfen sind groß.“ Der neue Vorsitzende kündigte an, dass für das Jahr 2024 eine weitere Auflage der Gewerbeschau "ProMo" vorgesehen ist. Zudem möchte Gerstner Handwerksbetriebe mehr einbeziehen.