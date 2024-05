Monheim

vor 18 Min.

Fraktionen im Monheimer Stadtrat kritisieren Bürgermeister heftig

Plus Drei von vier Stadtratsfraktionen in Monheim sind mit der Arbeit von Bürgermeister Günther Pfefferer nicht zufrieden. Was die MUM, PWG und SPD vermissen.

Von Thomas Unflath

Mit der über lange Zeit traditionell bestehenden Harmonie im Monheimer Stadtrat ist es endgültig vorbei: Bei der Verabschiedung des Haushalts der Kommune für 2024 übten drei von vier Fraktionssprechern an Bürgermeister Günther Pfefferer ( CSU) harsche Kritik. Die sucht in dessen zwölfjähriger Amtszeit ihresgleichen.

Michael Schuster von der Monheimer Umland-Liste (MUM), erläuterte, jedes Stadtratsmitglied übe diese Funktion ehrenamtlich und in der Freizeit aus. Im Amtseid sei betont worden, zum Wohle der Stadt tätig zu sein. Der Bürgermeister wiederum sei für das operative Geschäft verantwortlich und hauptamtlich tätig. Der „fragwürdige Vortrag“ zur möglichen Erweiterung der städtischen Erdaushubdeponie im vergangenen Herbst in der Bürgerversammlung sei mit den Ratsmitgliedern nicht abgesprochen und in der Folge Auslöser für zusätzliche Sitzungen, Unruhe in der Bevölkerung und die Gründung einer Bürgerinitiative gewesen. Ähnliche Aktionen habe es bereits zuvor gegeben und die Stadträte stünden dadurch in einem negativen Licht da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen