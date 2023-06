Frau nimmt Pkw die Vorfahrt

Eine Autofahrerin übersieht in Monheim einen Pkw. Es kommt zu einem Unfall.

Eine 52-Jährige hat einem Pkw in Monheim die Vorfahrt genommen. Sie wollte laut Polizeimeldung am Montag, um 6.55 Uhr, von der Wittesheimer Straße nach links in die Treuchtlinger Straße einbiegen. Dabei übersah sie den Wagen eines vorfahrtsberechtigten 20-Jährigen, welcher stadteinwärts fuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Beide Beteiligte blieben unverletzt. Die Polizei zeigte die Verursacherin wegen Vorfahrtsmissachtung an. (AZ)