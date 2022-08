Frau will Spielkonsole kaufen und gerät an Betrüger

Eine Frau aus dem Jura-Bereich will per Internet eine Playstation 5 kaufen. Das Opfer bezahlt, erlebt aber eine böse Überraschung.

Eine Frau aus dem Jura-Bereich hat sich im Internet von einem Angebot blenden lassen - und ist an Betrüger geraten. Die 48-Jährige bestellte nach Angaben der Polizei Ende Juli die ansonsten nicht lieferbare Spielkonsole Sony Playstation 5 in einem Onlineshop. Trotz teilweise schlechter Übersetzungen auf der Seite bezahlte die Käuferin per Vorkasse knapp 520 Euro auf ein dort genanntes Bankkonto. Die Konsole wurde nicht geliefert. Ebenso liefen sämtliche Versuche der Kontaktaufnahme ins Leere. Ersten Ermittlungen zufolge handelte es sich um einen sogenannten „Fake-Shop“. Die Polizei ermittelt wegen Betrugs. (AZ)