Monheim

vor 33 Min.

Freie Fahrt auf der Monheimer Pumptrackanlage: "Hier sind alle herzlich willkommen"

Plus Die neue Freizeiteinrichtung wurde am Wochenende eröffnet. Aus der ursprünglichen Idee zweier Grundschüler entstand ein Treffpunkt für alle Generationen.

Von Thomas Unflath

Dank eines am Wochenende eröffneten Projekts in Monheim konnte in der Jura-Stadt ein Stück gelebte Demokratie umgesetzt werden. Vor vier Jahren hatten sich mehrere Grundschüler eine Freizeitanlage gewünscht, die dadurch entstandene neue Pumptrackanlage wurde nun offiziell eröffnet und eingeweiht. Am Altweiherweg in direkter Nachbarschaft zum Jurabad können jetzt Kinder, Jugendliche und sämtliche weitere Radsportfreunde ihr Können präsentieren und an ihrer Fahrkunst feilen. Die Entstehungsgeschichte der Anlage reicht mehrere Jahre zurück.

Bürgermeister Günther Pfefferer blickte vor den erschienenen Besucherinnen und Besuchern zurück, wie das Projekt Pumptrackanlage nach und nach entstand. Bereits 2018 gab es eine erste Anfrage für eine mögliche Mountainbike-Strecke. Ein Jahr später folgte ein konkreter Antrag aus einer vierten Klasse der Grundschule, die sich eine Skateranlage wünschte. In der Folge befassten sich Bauausschuss und Stadtrat mit der Thematik. Wie Pfefferer ausführte, kam man dabei schnell zur Erkenntnis, dass eine Pumptrackanlage sinnvoller und nachhaltiger sei. Zügig wurden auch mögliche Fördermittel geprüft. Durch Corona und die Auswirkungen habe sich das Projekt jedoch verschoben, bedauerte der Bürgermeister.

