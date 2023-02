Geänderte Öffnungszeiten im Jurabad

Im Jurabad in Monheim gelten in den Faschingsferien geänderte Öffnungszeiten. Darauf weist die Stadt hin. Das Hallenbad ist an folgenden Tagen zu diesen Zeiten für die Allgemeinheit geöffnet: Montag, 20. Februar, 16 bis 21 Uhr, Dienstag 8 bis 14 Uhr, Mittwoch 15 bis 21 Uhr, Donnerstag 8 bis 14 Uhr, Freitag 13.30 bis 21 Uhr, Samstag 13 bis 19 Uhr und Sonntag, 26. Februar, 10 bis 18 Uhr. Von Montag, 27. Februar, ist das Bad wieder zu den üblichen Zeiten offen. (AZ)