Geplante Deponie bei Monheim mobilisiert die Massen

Riesengroß war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Monheim an der geplanten Erdaushub-Deponie. Zu der Info-Veranstaltung kamen fast 550 Leute in die Stadthalle. Moderator war Gerhard Schamann (am Rednerpult).

Plus Eine Info-Veranstaltung zur von der Stadt Monheim angestrebten Deponie-Erweiterung lockt fast 550 Interessierte. Die vorgesehene Fläche hat sich reduziert.

Von Wolfgang Widemann

Was ist wichtiger: Der Erhalt eines Waldstücks oder die voraussichtlich über Jahrzehnte gesicherte Möglichkeit, Erdaushub günstig entsorgen zu können? Um diese Frage drehte sich am Montagabend dreieinhalb Stunden lang eine Informationsveranstaltung der Stadt Monheim. Die will ihre Deponie für solches Material erweitern, weil die Kapazitäten der bisherigen Ablagerungsstätte bald erschöpft sind. Allerdings müsste bei der favorisierten Variante ein Teil des Stadtforstes gerodet werden. Dies will eine offenbar recht große Zahl an Bewohnerinnen und Bewohnern nicht akzeptieren. Es formierte sich eine Bürgerinitiative (BI). Die startete mittlerweile ein Bürgerbegehren. Das Thema kochte in den vergangenen Wochen in der Jurastadt derart hoch, dass das Interesse an der Veranstaltung riesig war: Fast 550 Personen füllten die Stadthalle.

Bürgermeister Günther Pfefferer versprach "umfassende Informationen" zu dem Projekt und bat um Verständnis, dass diese erst jetzt erfolgen können. Die Vorbereitungen seien umfangreich gewesen, außerdem sei die Faschingszeit dazwischengekommen. Mehrmals klang an, wie brisant die Diskussion um die Deponie-Erweiterung in der Kommune inzwischen ist. Stadtrat Lothar Roßkopf berichtete, Mitglieder des Gremiums seien zum Teil nicht mehr gegrüßt und sogar beleidigt worden.

