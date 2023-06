Monheim

vor 17 Min.

Monheimer Firma Hama feiert in einer exklusiven Festhalle ihr 100-Jähriges

In einem exklusiven Rahmen finden die Feierlichkeiten der Firma Hama in Monheim statt.

Plus In besonderem Ambiente feiert die Firma Hama in Monheim ihr 100-jähriges Bestehen. Mit dabei sind ein Starkoch, eine TV-Moderatorin und eine Wirtschaftsweise.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Da ist selbst die bekannte und weit gereiste TV-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein schwer beeindruckt. Die Firma Hama in Monheim feiert ihr 100-jähriges Bestehen und hat dafür auf dem Betriebsgelände eine beeindruckende Eventhalle aufstellen lassen. In dieser findet am Donnerstagabend ein erstes Ereignis statt, zu dem das Unternehmen rund 300 Geschäftspartner eingeladen hat. In dem rund dreieinhalbstündigen Programm erzählen die Hama-Verantwortlichen interessante Geschichten aus ihrem Haus, ein Starkoch bringt das Publikum zum Lachen und Experten befassen sich mit ernsten Themen, welche die ganze Gesellschaft und damit auch den Zubehör-Spezialisten treffen, der weltweit agiert.

Direkt neben dem großen Firmengebäude in der Adolf-Thomas-Straße steht anlässlich des Firmenjubiläums vorübergehend ein Bauwerk, das Müller-Hohenstein als "Luxus-Lounge" bezeichnet. Auf einer Fläche von 2400 Quadratmetern entstand ein komplett in Schwarz gehaltener Raum, der auch als Fernsehstudio dienen könnte: Hunderte von Scheinwerfern und Lampen an der über zehn Meter hohen Decke, mehrere Bühnen, Kameras, deren Aufnahmen rundum auf großen Bildschirmen zu sehen sind, und eine Regie-Kanzel, von der aus rund ein halbes Dutzend Personen das Geschehen steuern. Da die Gäste aus über 20 Ländern kommen, übersetzt ein Simultan-Dolmetscher das Gesprochene über Kopfhörer ins Englische.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen