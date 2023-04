Hama feiert sein Jubiläum mit einem "Tag der offenen Tür" in Monheim

Die Firma Hama wird 100 Jahre alt. So sieht das Programm für die Feierlichkeiten im Bereich des Logistikzentrums in Monheim aus.

Die Firma Hama in Monheim feiert heuer ihr 100-jähriges Bestehen. Dabei will sich das Unternehmen auch bei einem "Tag der offenen Tür" der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Dies erfolgt am Samstag, 24. Juni. Hama rechnet mit Tausenden von Besucherinnen und Besuchern.

Die Veranstaltung findet von 9 bis 17 Uhr auf dem Areal des Logistikzentrums am westlichen Stadtrand statt. Nun hat die Firma das Programm bekannt gegeben. Gäste sollen die Möglichkeit haben, auf drei Touren den Betrieb näher kennenzulernen. Eine Route führt durch die Lagerlogistik, eine durch den Versand und eine durch den Verpackungsbereich. Im Logistikzentrum werden täglich bis zu 10.000 Pakete zusammengestellt und versendet. Der selbst ernannte Zubehör-Spezialist, der rund 18.000 unterschiedliche Produkte vertreibt, verfügt über ein automatisiertes Hochregallager mit 52.000 Palettenstellplätzen. Hinzu kommen manuell geführte Lager mit einer Kapazität von rund 23.000 Palettenstellplätzen. In der Firma stehen auch 130.000 Behälter-Stellplätze zur Verfügung. Pro Tag werden nach Angaben von Hama im Schnitt etwa 300.000 Artikel versendet, in der Spitze sind es sogar 650.000.

Weil auch die Firma Hama auf der Suche nach Fachkräften ist, will sie über Ausbildung, Studium und die 150 verschiedenen Berufsbilder informieren. Derzeit arbeiten rund 1500 Beschäftigte am Standort Monheim.

Großes Unterhaltungsprogramm beim Tag der offenen Tür bei Hama

Zum Unterhaltungsprogramm beim "Tag der offenen Tür" gehören das E-Sports-Team des FC Augsburg, Mountainbike-Shows (um 10, 12.15 und 14.30 Uhr), ein Kinderbereich, Auftritte von Rodscha aus Kambodscha (10.45, 13 und 15.15 Uhr), Bogenschießen zum Mitmachen sowie ein Festzelt mit Bewirtung und Musik. (wwi)

