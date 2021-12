Hama in Monheim setzt jetzt auch auf Direktvertrieb

Der Zubehör-Hersteller Hama hat nicht nur ein neues Firmenlogo, sondern verkauft seine Ware auch Online. Was dahintersteckt und wie die Geschäfte laufen.

Erst einmal ist es nur ein Firmenlogo. Das rote "hama" ist in Deutschland und darüber hinaus millionenfach zu lesen - auf der Verpackung von Zubehör-Produkten im Elektronik-Bereich und anderen Sparten. Erstmals seit 1968 hat das in Monheim ansässige Unternehmen Hama nun wieder seinen Schriftzug verändert. . "Es wurde Zeit, ihn mal aufzufrischen", sagt Seniorchef Rudolph Hanke, der mit seinen 84 Jahren die fast 100 Jahre alte Firma (1923 als Hamaphot gegründet) wesentlich geprägt und zur heutigen Größe geführt hat. Das Rot sei etwas heller, die Striche unten an den Buchstaben sind verschwunden. Das hat auch technische Gründe und steht den Geschäftsführern Christoph Thomas und Christian Sokcevic zufolge auch für "den Wechsel in die digitale Welt". Den hat Hama in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich vollzogen. Momentan schlägt der selbsternannte "Zubehör-Spezialist" hier ein neues Kapitel auf.

Erkenntnisse aus dem Direktverkauf von Hama fließen auch in den Handel

Bisher vertrieb Hama seine rund 18.000 Produkte praktisch ausschließlich über den Handel. Der bestehende Werksverkauf in Monheim spielt bei einem Jahresumsatz im mittleren dreistelligen Millionenbereich eher eine untergeordnete Rolle. Jetzt steigt Hama in den Direktverkauf an die Kunden ein. Der erfolgt über das Internet. Ein Händler habe vielleicht 150 bis 200 Produkte aus dem Hause Hama im Angebot, also nur einen kleinen Teil aus dem Sortiment, erläutert Thomas. Mit dem Einstieg in den elektronischen Versandhandel wolle man "die Marke Hama zum Endverbraucher hin stärken". Christian Sokcevic ergänzt: '"Wir wollen auch verstehen, wie die Produkte beim Endkunden ankommen." Dabei stehe für Hama nicht der Umsatz mit dem direkten Online-Handel im Vordergrund. Denn der Vertrieb über den Handel habe nach wie vor Priorität. Die Händler hätten auch nichts dagegen, wenn Hama seine Produkte selbst anbietet, was ausschließlich zum empfohlenen Verkaufspreis geschehe. Die Erkenntnisse, die man aus dem direkten Kundenkontakt gewinne, würden in den stationären Handel überführt.

Eine eigene Abteilung kümmert sich um den Vertrieb per Internet

Um den Versandhandel auf die Beine zu stellen, gründete Hama Ende 2018 in Monheim eine komplett neue Abteilung. "Es ist eine sehr extreme Arbeit im Hintergrund notwendig", erläutert Christoph Thomas. Es müssten technische und betriebswirtschaftliche Abläufe geregelt werden und die Produkte müssten für den Kunden passend beschrieben werden. Die knapp 6500 Artikel, die unter dem Namen Hama vertrieben werden, seien schon im Netz. Die 23 weiteren registrierten Marken - darunter die Savax-Haushaltswaren - würden nach und nach ebenfalls über das Internet angeboten.

All diese Maßnahmen sollen den Geschäftsführer zufolge dazu beitragen, dass der Kunde der Marke Hama vertraut und dann kauft - egal, ob in einer Tankstelle, einem Elektronikgeschäft oder einem Kaufhaus. Dabei helfe auch das neue Logo, denn dieses sei beispielsweise auf Handy-Bildschirmen besser zu lesen.

Lob für neuen Geschäftsführer bei Hama

In Zusammenhang mit den neuen Geschäftsfeldern lobt Christoph Thomas, 62, seinen Manager-Kollegen Christian Sokcevic. Der gebürtige Wiener 46, der vor etwa vier Jahren vom Elektronik-Unternehmen Panasonic zu Hama kam, habe in die Firma "frischen Wind reingebracht" und repräsentiere eine neue Generation.

Thomas bekennt sich im Gespräch ausdrücklich zum Standort Monheim. In diesen habe man in den vergangenen zehn Jahren rund 85 Millionen investiert. Mit Blick auf die Flächen, die rund um das jetzigen Betriebsgelände bereits dem Unternehmen gehören, fügt er hinzu: "Ich bin zuversichtlich, dass wir weiter wachsen werden."

So kommt Hama durch die Corona-Pandemie

Durch die Corona-Pandemie sei Hama bislang "einigermaßen blessurenfrei" gekommen, schildern die Geschäftsführer - obwohl der Einzelhandel während des Lockdowns zeitweise geschlossen war. Die Tatsache, dass immer mehr Ware über das Internet bestellt werde, komme auch Hama zugute. Die Firma habe auch von der Arbeit und vom Unterricht zu Hause profitiert. Dadurch seien bestimmte Produkte im elektronischen Bereich stark gefragt.

2020 habe man ein einstellige Umsatzplus verzeichnet, 2021 werde man wohl das Volumen des Vorjahrs erreichen. Allerdings habe sich der Ertrag ein Stück weit verschlechtert. Rohstoffe seien teurer geworden, Produktionsprozesse seien langwieriger geworden. In "weiser Voraussicht" habe Hama seinen Lagerbestand um 40 Prozent erhöht. Dies schaffe zwar Liefersicherheit, verursache aber höhere Kosten. Für 2022 sieht das Unternehmen beim Umsatz schon jetzt "ein ganz gutes Wachstum".

Während der Pandemie habe Hama ständig neues Personal eingestellt. 2020/21 habe es 55 Neubesetzungen gegeben. Aktuell seien 42 Stellen offen. In Monheim sind rund 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig, darunter 75 Auszubildende und 35 Studierende.