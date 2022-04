Brut-Hilfe für Wendehals und Wiedehopf: Bund Naturschutz setzt sich ein

Der Bund Naturschutz Monheim, Harburg und der Kreisgruppe Donau-Ries setzen sich für bessere Brutbedingungen für den Wiedehopf ein. Er ist Vogel des Jahres 2022.

Wiedehopf und Wendehals sind nach der Roten Liste in Bayern vom Aussterben bedroht. Speziell angefertigte Nistkästen sollen den bedrohten Vogelarten helfen einen geeigneten Brutplatz zu finden. Mitglieder des Bund Naturschutzes aus Monheim, Harburg und der Landkreisgruppe haben sich jetzt an einer Aktion beteiligt, die den Vögeln bessere Brutbedingungen ermöglicht.

Wiedehopf und Wendehals sind zwei ganz besondere Vogelarten. Beide sind nach der Roten Liste in Bayern vom Aussterben bedroht. Beide Arten sind Höhlenbrüter. Beide lieben offene Landschaft. Beide haben Insekten zum Fressen gern. Und beide Arten haben ein Problem: Ihnen fehlen oft die geeigneten Bruthöhlen.

Im Naturpark Altmühltal finden sich mit den ausgedehnten Wacholderheiden und den Streuobstwiesen viele geeignete Lebensräume und auch ein entsprechendes Nahrungsangebot. Trotzdem handelt es sich bei Beobachtungen von Wiedehopf und Wendehals meist um Durchzügler auf Nahrungssuche.

Vereinsmitglieder hängen 65 Nistkästen für Wiedehopf und Wendehals auf

In den letzten Wochen wurden in den Altmühltal-Werkstätten der Rummelsberger Diakonie in Treuchtlingen 30 Wendehals- und 20 Wiedehopf-Nistkästen gefertigt. Zusätzlich wurden noch 15 Nistkästen aus Holzbeton für den Wendehals bestellt. Die Gelder dafür wurden von Generali Deutschland zur Verfügung gestellt. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Verband Deutscher Naturpark (VDN) wollen sie dadurch die „Biologische Vielfalt in Naturparks stärken“.

Die fertigen Nistkästen werden derzeit an ausgewählten Standorten im Naturpark aufgestellt. Sowohl der Wiedehopf als auch der Wendehals befinden sich momentan auf der Rückkehr von ihren Überwinterungsgebieten. Die Hoffnung ist groß, vielleicht schon dieses Jahr einen Wiedehopf – als Vogel des Jahres 2022 - mit seinem unverwechselbaren Gefieder und seinem besonderen Ruf „upupup“ an einem der Nistkästen als Brutgast begrüßen zu dürfen. Ebenso bleibt es spannend, ob der Wendehals in einen der Nistkästen einzieht. Dieser ungewöhnliche Specht kann sich keine eigene Höhle zimmern, fliegt im Winter bis nach Afrika und hat sich als Leibspeise die Ameisen ausgesucht. (AZ)