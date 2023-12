Hecke brennt auf zwölf Metern komplett ab

Hinweise auf Brandstiftung gibt es bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Auf eine Länge von zwölf Metern brannte am Donnerstagabend eine Hecke in Monheim komplett ab. Nach Angaben der Polizei stellte eine 53-jährige Anwohnerin gegen 20.20 Uhr fest, dass die Hecke ihres Anwesens "Am Gemeindebeet" in Flammen stand. Die alarmierte Feuerwehr aus Monheim konnte das Feuer umgehend löschen und dadurch eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Sachschaden wird von der Eigentümerin auf rund 750 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen jedoch derzeit nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)