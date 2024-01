Heftiger Unfall auf B2 bei Monheim geht glimpflich ab

Auf der Bundesstraße bei Monheim stoßen zwei Autos zusammen. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind im Einsatz.

Auf der B2 bei Monheim hat sich am Donnerstag ein recht heftiger Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei gab es zwei Verletzte und es entstand erheblicher Sachschaden. Dennoch: Die Karambolage ging noch vergleichsweise glimpflich ab.

Verursacher war ein 65-Jähriger, der aus dem Donau-Ries-Kreis stammt und um 15.30 Uhr mit seinem Auto an der Anschlussstelle Monheim-Mitte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Weißenburg einbiegen wollte. Der Mann übersah jedoch einen Pkw, mit dem ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg von Norden her nahte. Er prallte nahezu ungebremst in die Fahrerseite des Wagens, der auf die B2 einfuhr.

Die Autofahrer erleiden bei dem Unfall nahe Monheim "nur" leichte Verletzungen

Die beiden Beteiligten hatten Glück. Sie erlitten "nur" leichte Verletzungen, so die Polizei. Der Rettungsdienst brachte die Opfer ins Krankenhaus. Der Schaden an den Autos, die abgeschleppt werden mussten, summiert sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf 32.000 Euro.

Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Freiwillige Feuerwehr Monheim mit rund 30 Kräften im Einsatz. Die sicherten die Unfallstelle ab, banden auslaufende Betriebsstoffe und räumten auf. (AZ)