Helmuth Hampel stellt Skulpturen und Kalligrafie aus

An zwei Wochenenden ist die Kunstausstellung in Monheim zu sehen.

Der Steinmetz und Bildhauer Helmuth Hampel aus Mertingen veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Monheim eine Kunstausstellung im Haus des Gastes (Kirchstraße 1) in Monheim. Die Kunstausstellung ist an zwei Wochenenden für alle interessierten Besucher geöffnet: Samstag, 29. April, und Sonntag, 30. April, sowie Samstag, 6. Mai, und Sonntag, 7. Mai. Samstags ist die Ausstellung von 13 bis 17 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 17 Uhr. Der Künstler wird an allen Tagen vor Ort sein, persönlich seine Kunstwerke präsentieren und freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.

Helmuth Hampel ist gelernter Steinmetz und Bildhauer und seit über 30 Jahren als selbstständiger Bildhauer tätig. Neben seiner langjährigen Lehrtätigkeit an der Münchner Meisterschule fertigte er zahlreiche Kunstobjekte für den privaten und öffentlichen Raum. Sein bevorzugter Werkstoff ist Stein, er arbeitet aber auch gerne mit Bronze und Holz. Die Arbeiten zeichnen sich durch starke Reduzierung der Formen aus. Das Hauptthema seines Schaffens ist der Mensch.

Hampel fertigt auch experimentelle Schriftblätter mit Kalligrafie

Hampels weiteres Betätigungsfeld ist die Kalligrafie. Er fertigt experimentelle expressive Schriftblätter und schreibt auf Papier, Holz und Wände. Häufig verwendet er neben den üblichen Schreibgeräten wie Stahlfeder und Pinsel auch selbst angefertigte aus Getränkedosen oder Holzspänen. Von alledem wird ein Querschnitt in der Kunstausstellung in Monheim zu sehen sein.

Am 7. Mai findet von 11 bis 17 Uhr auch der 5. KunstHandWerkMarkt Monheim statt. So lässt sich die Kunstausstellung von Helmuth Hampel gleich noch mit "Outdoor"-Kunst in Monheims Historischer Innenstadt verbinden. Zudem erwartet die Besucher ein umfangreiches Rahmenprogramm beim KunstHandWerkMarkt Monheim. (AZ)

