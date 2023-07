Historischer Viehmarkt: Spektakel am Morgen in Monheim

Der Viehmarkt im Rahmen des Historischen Stadtfests lockt viele Menschen nach Monheim. Eine Kuh und ihr Kalb ziehen die Blicke auf sich.

So viele Menschen hat die Monheimer Altstadt morgens um 6 Uhr wohl selten gesehen: Schon um diese Zeit gibt es am Montag fast kein Durchkommen mehr. Ein Spektakel zum Finale des Stadtfests mobilisiert Menschen aller Generationen: der Viehmarkt im Rahmen des Historischen Stadtfests.

Noch in der Nacht haben die städtischen Arbeiter die Voraussetzungen geschaffen, einen Teil der Buden abgebaut und Boxen für die Tiere aufgestellt. Um 3 Uhr holte der Wecker Daniela Uhl in Wortelstetten (Kreis Dillingen) aus dem Bett. Eilends mussten ein Pferd sowie „Helene“ verladen werden. „Helene“ ist die Simmentaler Mutterkuh des dreimonatigen Kalbes, das nun in Monheim große Bewunderung findet.

Die Kuh "'Helene" streckt den Besuchern in Monheim ihr Hinterteil zu

Es sei gar nicht so einfach gewesen, berichtet die Besitzerin, die Kuh wach zu bekommen. Jaenette Rebele ist mit einer ganzen Kinderschar aus Buchdorf nach Monheim gekommen. Das Interesse der Kids an „Helene“ ist enorm. Die Kuh allerdings streckt den Besuchern des Viehmarkts aber vornehmlich ihr Hinterteil zu. „Das muss niemand wundern“, sagt Daniela Uhl schmunzelnd, denn „Helene“ liebe diese Art der Zur-Schau-Stellung weniger.

Rheinländische Kaltblüter sind das ganze Jahr über unterwegs

Noch einige „Übriggebliebene“ vom Fest wärmen sich am Feuer, andere lassen sich schon Weißwürste schmecken, als Reinhard Neubauer seine Rheinländischen Kaltblüter aufmarschieren lässt. Die Pferde kennen das Prozedere: Bis zum 50-mal jährlich ist der Pferdebesitzer aus Deggendorf unterwegs, um seine edlen Tiere zu zeigen. Am Vortag war er mit seinem Quartett auch eine der Attraktionen beim Festzug durch Monheim. Jetzt konnte man sie aus der Nähe bewundern.

Zahlreiche Zaungäste betrachteten die Tiere beim Viehmarkt. Foto: Helmut Bissinger

Was die Wenigsten wissen: Die weitreichende Tradition des Monheimer Viehmarkts datiert zurück bis ins Jahr 1520. Das Feilschen um Klein- und Großvieh ist zur damaligen Zeit und lange danach einzigartig.

Beim Monheimer Viehmarkt ist kein Handel zugelassen

Werner Kühn ist früher aufgestanden, „um noch vor Arbeitsbeginn vorbeizuschauen“. Er sieht in dem Viehmarkt eine willkommene Abwechslung. Daniel Rieger hat früher schon mit seinen Eltern den Viehmarkt besucht. Schon als Kind habe er das Treiben interessant gefunden. Viele halten einen Maßkrug mit Bier in der Hand. Die Stadt musste sich verpflichten, keinen Handel der Tiere zuzulassen. Es dauert einige Stunden, ehe das Stadtfest auf die Zielgerade geht. Am Mittag ist dann endgültig Schluss beim Historischen Stadtfest.