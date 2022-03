Monheim

vor 47 Min.

Historisches Stadtfest in Monheim wird 2023 stattfinden

Plus Die Verantwortlichen in Monheim haben entschieden: Das Ereignis wird organisiert. Die Vorbereitungen sind schon angelaufen.

Von Wolfgang Widemann

Historische Feste sind Spektakel im wahrsten Sinne des Wortes. Im Donau-Ries-Kreis gibt es davon drei, die alle paar Jahre stattfinden und jedes Mal Tausende von Menschen anlocken: das Historische Stadtfest in Monheim, den Historischen Markt in Oettingen und das Stadtmauerfest in Nördlingen. Nun steht fest: In Monheim wird im Juli 2023 wieder gefeiert. Die Verantwortlichen haben beschlossen., in die konkrete Organisation einzusteigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen