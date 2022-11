IHK-Präsident Kopton hat eine klare Botschaft an die Unternehmer in Nordschwaben

Beim Herbstempfang der IHK in Monheim ist die Sorge der Unternehmer um die Zukunft spürbar - aber auch Kampfeswille. Was sie jetzt brauchen und die Politik leisten muss.

Die Stimmung in der nordschwäbischen Wirtschaft ist angespannt. Die Energiekrise beschäftigt die Unternehmen, aber den Führungskräften in den Betrieben der Landkreise Donau-Ries und Dillingen ist nicht bange. Und so herrscht eine zweigeteilte Stimmung an diesem erstmals in Monheim stattfindenden Herbstempfang der IHK Nordschwaben: Die Gefahren der Krisen spürt jeder, doch Kampfgeist und Wille ebenso.

„Angst ist der Feind der Innovation“, brachte es Herbert Schein, Vorstandsmitglied von Varta, in seinem Impulsvortrag auf den Punkt. Andreas Kopton, Präsident der Industrie- und Handelskammer Schwaben, fügte kämpferisch an: „Zum befürchteten wochenlangen Stromausfall wird es nicht kommen.“ In seinen Optimismus mischten sich auch warnende Signale. Er verglich die deutsche Politik mit dem Bild eines brennenden Hauses. Die herbeigerufene Feuerwehr berate so lange über die Möglichkeiten der Brandbekämpfung, bis das Gebäude vollständig abgebrannt sei.

18 Bilder Herbstempfang der IHK Nordschwaben in Monheim Foto: Helmut Bissinger

Und im weiteren Punkt waren sich die beiden Hauptredner des Abends einig: „Investitionen und Projekte müssen wesentlich schneller genehmigt werden.“ Dass dies möglich sei, so Präsident Kopton, habe die Politik bei der Realisierung der Flüssiggas-Terminals bewiesen. Natürlich war die Energiekrise das zentrale Thema. Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung waren - nach zweijähriger Corona-Pause - der gemeinsamen Einladung der IHK-Regionalversammlungen Dillingen und Donau-Ries gefolgt. Das Motto formulierte Andreas Dirr, Vorsitzender der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries, in seiner Begrüßung: „Jede Krise ist auch eine Chance.“

Diese Vorgabe griff auch Herbert Schein, Vorstandsmitglied bei Varta in Nördlingen, auf. Schein ist seit mehr als 30 Jahren im Unternehmen tätig, war davon 15 Jahre Geschäftsführer und hat vor sieben Jahren den Standort in Nördlingen gegründet. Er hat das Unternehmen gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen an die Börse gebracht und den Umsatz auf über 900 Millionen Euro gesteigert. 2022 konnte - erstmals seit 15 Jahren - der Umsatz aus dem Vorjahr nicht erreicht werde.

Herbstempfang Nordschwäbische Wirtschaft Monheim Foto: Helmut Bissinger

Als Grund nannte er die gestiegenen Rohstoffpreise und die Energiekrise. „Da haben wir einen deutlichen Wettbewerbsnachteil gegenüber unseren Konkurrenten aus Asien, denn die Energiekrise ist ein europäisches und vor allem ein deutsches Problem“, so der Geschäftsmann. „Auch die Spätfolgen der Corona-Krise treffen uns.“ Dennoch investiert der Batteriehersteller mit seinen Standorten unter anderem in Ellwangen, Dischingen und Nördlingen in die Zukunft.

„Wir stehen in einem extremen Industriewettlauf, vor allem mit den USA und China“, erklärte Schein. Um hier mitzuhalten und weitere Innovationen voranzutreiben, benötige man eine bestimmte Unternehmenskultur. Siegeswille, Teamgeist, Agilität, Unternehmertum und Vertrauen sei notwendig.

Unternehmer in Nordschwaben wollen bodenständig bleiben und Optimismus nicht verlieren

Erstmals umgesetzt beim IHK-Herbstempfang war eine Podiumsdiskussion mit Schein, IHK-Präsident Andreas Kopton und dem Präsidenten der Hochschule Augsburg, Prof. Gordon Rohrmair. Moderatorin Angie Stifter, die charmant und gekonnt durch den Abend führte, fragte, an welchen Stellschrauben gedreht werden müsse, um die Krise zu meistern. „Das Wichtigste ist, dass wir aus unseren Fehlern lernen“, erklärte Kopton. Demut sei das Gebot der Stunde. Rohrmair sah es ähnlich: „Wir müssen wieder in bodenständige Themen investieren, dürfen zeitgleich aber unseren Optimismus nicht verlieren.“

Zum Schluss durften die Mitarbeiter des Regionalbüros mit ihrem neuen Chef, dem IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann, aufatmen, hatten sie die Veranstaltung, musikalisch umrahmt von Manfred Lipp und Krill Kvetniy aus Wertingen, doch vorbildlich organisiert.