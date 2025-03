Illdorfer Karate-Talente überzeugen beim Nachwuchsturnier

Vor Kurzem fand in Monheim ein spannendes Nachwuchsturnier im Karate statt, an dem die Vereine Monheim, Kempten, Illertissen, Meitingen und der Karate Bonsai FC Illdorf teilnahmen. Die Veranstaltung bot den jungen Karatekas eine hervorragende Plattform, um ihr Können unter Beweis zu stellen und wertvolle Wettkampferfahrung zu sammeln. Die Athleten aus Illdorf zeigten beeindruckende Leistungen und konnten sich in verschiedenen Disziplinen hervorragend platzieren. Kilian Friedl trat in der Kategorie Kata Kinder an und sicherte sich mit einer starken Darbietung den ersten Platz. Zudem belegte er im Kumite den dritten Platz und bewies damit sein vielseitiges Talent. Pius Knoll, der sich intensiv auf das Turnier vorbereitet hatte, konnte in der Kategorie Kata Schüler den dritten Platz erreichen. Sein hartes Training zahlte sich aus und er zeigte eine engagierte Leistung, die ihn auf das Treppchen brachte. Micki Felix trat bei den Junioren an und glänzte sowohl in Kata als auch im Kumite. Er sicherte sich den ersten Platz in Kata und zeigte dabei sein großes Können. Im Kumite, seiner ersten Teilnahme in dieser Disziplin, kämpfte er sich mit starken Leistungen auf den dritten Platz und beeindruckte sowohl die Zuschauer als auch die Trainer. Die Hinrunde des Nachwuchsturniers war ein voller Erfolg für den Karate Bonsai FC Illdorf und die jungen Sportler konnten wertvolle Erfahrungen sammeln, die sie in ihrer sportlichen Entwicklung weiterbringen werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.