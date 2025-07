Illertisser Karate Nachwuchs erfolgreich

Kürzlich fand in Monheim die Hinrunde des Karate Nachwuchsturniers statt. Dabei handelt es sich um ein von mehreren bayerisch-schwäbischen Vereinen streng konform der WKF-/DKV-Regeln gemeinsam ausgerichtetes Turnier (Kempten, Augsburg, Meitingen, Monheim, Illertissen u. a.). Kilian Fischer, 11 Jahre und erst Orangegurt, erreichte in der U12 Kata Oberstufe nach zwei Begegnungen einen beachtlichen dritten Platz; Pauline Schock, 13 Jahre, musste sich in der Vorrunde nach zwei Begegnungen in einem starken Feld in Kata-Einzel geschlagen geben, dafür erreichte Benjamin Viehbeck, 15 in Kata-Einzel den dritten, Josefine Tiddia, 15, souverän den ersten Platz. Am späten Nachmittag folgte die "Königsdisziplin" Kata-Team (Formenlauf zu dritt synchron). Hier setzte das Illertisser Team Amilia Amborn, Pauline Schock und Josefine Tiddia ein klares Ausrufezeichen mit starken Katas (mehrheitlich mit synchronem Sprung!) und gewann im Feld von fünf Startern im Modus „jeder gegen jeden" alle vier Begegnungen. Mit ihnen freuten sich die Betreuer und Trainer und starten zusätzlich mit einem speziellen Wettkampftraining die Vorbereitung zur Rückrunde im Herbst.

