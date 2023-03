Im Einsatz für die Insekten in der Stadt Monheim

Die Initiative "Monheim summt" erweitert ihr Angebot. Jetzt gibt es auch eine Familiengruppe.

Die Initiative " Monheim summt" hat das Ziel, die Lebensbedingungen für Insekten in der Jurastadt zu verbessern und damit das Ökosystem zu stärken. Die Aktivitäten sind vielfältig. Sie reichen von Pflanzaktionen bis hin zu Beratungen für Gartenbesitzer. Seit Jahresbeginn gibt es mit der Familiengruppe ein weiteres Angebot.

Die Mitglieder der Gruppe wollen die heimische Natur entdecken und aktiv im Artenschutz tätig werden. In der Vergangenheit haben Familien bereits gemeinsam mit anderen Helfern mehrere Tausend Blumenzwiebeln in öffentlichen Flächen eingegraben, damit im zeitigen Frühjahr durch die Blüten bestimmten Insekten Nahrung zur Verfügung steht.

Die neue Familiengruppe geht auf "Entdeckertour" und erneuert ein Beet

Kürzlich unternahm die Familiengruppe eine "Entdeckertour" in den Wald und an die Gailach. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden unter anderem Spuren von Rehen, Vögeln, Mardern, Eichhörnchen und Bibern. Ebenso unter anderem das alte Gespinst von Eichenprozessionsspinnern, Vogelnester, Spechthöhlen, Käferspuren in Totholz und den Kot von Tieren. Die Gruppe plant aber auch ganz praktische Projekte. So soll zum Beispiel ein Beet an der Friedhofsmauer überarbeitet und mit weiteren Pflanzen bestückt werden. Treffpunkt ist am Montag, 27. März, um 16 Uhr am Friedhofsweiher. Familien, die sich anschließen wollen, sind willkommen. Kontakt: E-Mail: info@monheim-summt.de.

Die Initiative "Monheim summt" hilft nach eigenen Angaben auch bei Fragen rund um die Insekten, oder die geeigneten Pflanzen für einen insektenfreundlichen Garten weiter: "Auf Nachfrage bieten wir auch Gartenführungen oder Vorträge rund um die Bienen, Wildbienen, Wespen und Hornissen an."

Und auch immer dann, "wenn es schwierig wird", könnten sich Bürger aus der Stadt an die Initiative wenden: "Wir unterstützen beim Umsiedeln von Wespen und Hornissen oder beim Einfangen eines Bienenschwarms." (AZ)