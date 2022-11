Monheim

19:30 Uhr

Im Landkreis Donau-Ries lebt eine weitere 100-Jährige

Maria Hauer ist 100 Jahre alt geworden. Sie lebt in Monheim in Seniorenheim. HIer ist sie im Kreis ihrer Kinder Stefan, Edeltraud und Peter (von links).

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Maria Hauer ist am Wochenende 100 Jahre alt geworden. Ihr Leben verbrachte sie in Donauwörth, lernte beim Korbwarengeschäft Keller. Heute lebt im Seniorenheim in Monheim.

Einen runden Geburtstag, den wohl die wenigsten Menschen erleben, feierte Maria Hauer am Wochenende. Die Donauwörtherin beging ihren 100. Geburtstag im gKU-Seniorenheim in Monheim. Gemeinsam mit ihren drei Kindern Stefan, Edeltraud und Peter erlebte sie diesen besonderen Tag, zu dem ihr auch die Glückwünsche prominenter Absender ins Haus geflattert waren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gratulierte ebenso wie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Maria Hauer ist eine geborene Hack und in Landsberg am Lech geboren. Aufgewachsen ist sie in Wertingen und dann in Donauwörth, wo sie bis zum Umzug ins Pflegeheim vor zehn Jahren im Zehenthof lebte. Beim Korb- und Spielwarengeschäft Keller in der Reichsstraße hatte sie Verkäuferin gelernt. 1956 heiratete sie und bekam zu ihrem ersten Sohn noch weitere zwei Kinder. Vor allem die vergangenen Jahre mit Corona seien zuletzt aufregend gewesen, berichtet Sohn Peter Hack. Die Infektion habe seine Mutter gut weggesteckt, genauso wie weitere gesundheitliche Rückschläge. Sie sei für ihr Alter noch rüstig. "Am Geburtstag sagte meine Mutter, dass es ja wohl durchaus Leute gebe, die 104 Jahre alt werden", erzählt Hack mit einem Schmunzeln.

Themen folgen