Monheim

vor 18 Min.

Im Waldkindergarten bleibt es bei einer Gruppe - vorerst

Der Waldkindergarten in Monheim wird vorerst nicht erweitert.

Plus Der Stadtrat in Monheim befasst sich mit einer möglichen Erweiterung. Die Meinungen über das weitere Vorgehen sind unterschiedlich. So sieht der Beschluss aus.

Von Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Mit der Belegung des Waldkindergartens sowie der möglichen Gründung einer zweiten Gruppe hat sich der Stadtrat in Monheim beschäftigt. In dem Gremium gehen die Meinungen über das weitere Vorgehen auseinander.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen