Impfaktion in Monheim: Nur wer eine Nummer hat, bekommt die Spritze

Plus In Monheim warten die Menschen Stunden auf ihre Corona-Impfung. Sie sind gefrustet und wütend. Es war der vorerst letzte Sondertermin im Landkreis dieser Art.

Die Stimmung vor der Monheimer Stadthalle ist angespannt - mehrere hundert Menschen warten auf eine Corona-Schutzimpfung beim Sonderimpftermin des Mobilen Impfteams des Bayerischen Roten Kreuzes. Es geht nur langsam voran und was Impfwillige am Ende der Schlange zudem noch nicht wissen: Für sie wird der Impfstoff nicht mehr reichen.