Impfpass gefälscht: Betrüger muss 9000 Euro zahlen

Ein Mann hat in einer Apotheke in Monheim einen vermutlich selbst gefälschten Impfausweis vorgelegt. Dafür wird er nun von der Justiz zur Kasse gebeten.

Eine Zeugin und ein Zeuge sind da, auch ein Zuschauer ist gekommen. Eigentlich ist am Dienstagmorgen im Amtsgericht in Nördlingen alles fertig für den Beginn der Verhandlung. Richterin Emilia Berkovic und Staatsanwältin Anna Lena Lessmann sind bereit. Aber vom Angeklagten fehlt jede Spur. Der Mann, der in einer Apotheke in Monheim einen manipulierten Impfausweis vorgelegt hat, taucht auch nicht auf, nachdem eine Viertelstunde vergangen ist und er zweimal aufgerufen wurde.

Ohne Angeklagten ist die Verhandlung in Nördlingen nach 15 Minuten vorbei

So beginnt die Verhandlung direkt mit dem Urteil. Denn angesetzt war der Termin ohnehin nur, weil der Mann Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt hatte. Aus dem geht auch hervor, dass er den Impfpass wohl selbst gefälscht hat. Das kommt eher selten vor. Häufiger werden die Dokumente bei Kriminellen gekauft, die diese in größerem Stil vertreiben. Vor allem zu den Hochphasen der Corona-Pandemie, als Ungeimpfte weitgehend vom öffentlichen Leben ausgeschlossen waren, hatten sie viel Zulauf.

Der Mann, der mit dem gefälschten Pass in Monheim unterwegs war, braucht sich auf einen Freispruch oder eine mildere Strafe nun keine Hoffnungen mehr zu machen. Gegen den Strafbefehl hatte er im Sommer noch Einspruch eingelegt. Kurz darauf wurde er zur Hauptverhandlung geladen, wie aus den Unterlagen des Gerichts hervorgeht. Und ist nicht erschienen. Sein Einspruch wurde deshalb verworfen. Ihn erwartet eine Geldstrafe in Höhe von 9000 Euro.

