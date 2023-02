Monheim

18:11 Uhr

Industriegebiet in Monheim soll erweitert werden

Das Industriegebiet "Südlich der Wemdinger Straße" in Monheim soll erweitert werden.

Plus Die Stadt Monheim will das Industriegebiet an der B2 erweitern. Der Stadtrat fasst einen Beschluss dazu.

Von Thomas Unflath

„Der Wirtschaftsstandort Monheim ist weiterhin gefragt.“ Das hat Bürgermeister Günther Pfefferer in Monheim im Stadtrat betont. Damit begründete Pfefferer auch die Aufstellung eines Bebauungsplans zur Erweiterung des Industriegebiets „Südlich der Wemdinger Straße“.

