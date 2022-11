Ist Monheim für einen Blackout vorbereitet?

Plus Der Stadtrat macht sich Gedanken, um gut über den Winter zu kommen. Indes hofft man in Monheim, "dass nichts passiert".

Wie schwer wird uns die Energiekrise in den kommenden Monaten treffen? Auf Fragen wie diese gibt es derzeit keine sicheren Antworten. Eine Sorge ist etwa, dass im Winter Strom fehlen könnte. Für ein solches Szenario wappnet man sich auch in Monheim, wie nun im Stadtrat deutlich wurde.