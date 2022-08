Frau bei Wildunfall auf der B2 verletzt – Wildschwein durch Aufprall getötet

Auf der B2 lief in der Nacht zum Dienstag ein Wildschwein. Eine Autofahrerin konnte den Zusammenstoß nicht verhindern.

Zu einem schweren Wildunfall kam es am Montag kurz vor Mitternacht. Dabei wurde eine 51 Jahre alte Autofahrerin aus Donauwörth verletzt und erlitt einen Schock; ein Wildschwein wurde getötet. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 23.30 Uhr auf der B2 von Monheim kommend in Richtung Donauwörth unterwegs. Im Monheimer Ortsteil Itzing kam ihr von links ein Wildschwein auf der B2 entgegen. Trotz einer dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von nur 60 Kilometern pro Stunde konnte die Fahrerin den Zusammenstoß mit dem Tier auf der Fahrbahn nicht mehr verhindern. Der Aufprall war so heftig, dass die Frontairbags im Wagen auslösten. Die 51-Jährige erlitt durch den detonierenden Fahrerairbag unter anderem mehrere Prellungen am Oberkörper und wurde mit einem akuten Schock per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik zur weiteren medizinischen Behandlung gebracht.

Am Pkw entstand Totalschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Das Wildschwein überlebte den Anprall nicht und wurde vom zuständigen Jagdpächter abgeholt. Zur Unterstützung der Verkehrsabsicherung waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Itzing an der Unfallstelle. Für das laufende Jahr 2022 sind im Landkreis Donau-Ries aktuell 751 Wildunfälle polizeilich aktenkundig, davon drei mit verletzten Personen. Die Gesamtzahl entspricht einem Minus von knapp fünf Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres. 2021 wurde allerdings nur eine Person verletzt. (AZ)