Jugendliche stiehlt Parfum im Drogeriemarkt in Monheim

Ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts in Monheim beobachtet eine 15-Jährige beim Stehlen. Sie bekommt eine Anzeige.

Eine 15-Jährige ist am Dienstag in Monheim beim Stehlen in einem Drogeriemarkt aufgeflogen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Jugendliche von einem Mitarbeiter beobachtet, als sie drei Flaschen eines Herrenparfums mit einem Gesamtwert von 320 Euro entwendete. Die Gesetzgeber leiteten ein Strafverfahren gegen die Diebin ein. (AZ)

