Jugendliche treten gegen Auto-Spiegel: Schaden 500 Euro

Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und sprach den Täter und seine Gruppe an. Die Polizei bittet um weitere Hinweise.

Am Samstag gegen 18.30 Uhr wurde von einem bislang unbekannten Täter gegen den linken Außenspiegel eines geparkten Autos in Monheim getreten, sodass dieser beschädigt wurde. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine Zeugin eine Personengruppe von drei Jugendlichen beobachten, die auf dem Gehweg an den geparkten Auto vorbeigelaufen sind. Ein Jugendlicher aus der Gruppe habe dann gegen Außenspiegel getreten. An dem Spiegel ist das Glas herausgebrochen und es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die drei Jugendlichen waren im Alter von 14 bis 16 Jahre. Als die Zeugin sie ansprach, rannten sie davon. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth zu melden. (AZ)